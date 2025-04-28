Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности Владимирской области.

В СНТ «Энергетик» Киржачского района произошел трагический случай. Пожилой мужчина погиб, упав в колодец. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности Владимирской области.Инцидент произошел на территории муниципального образования Филипповское. Соседи нашли 76-летнего мужчину мертвым в колодце на даче его сына. Дедушка постоянно проживал в доме.Женщина, обнаружившая мужчину, позвала на помощь, однако, несмотря на усилия местных жителей, пенсионер скончался до прибытия экстренных служб.Полиция проводит проверку для установления обстоятельств произошедшего.