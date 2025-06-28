Мошенники украли у нее 11 млн рублей.

У 72-летней жительницы Меленковского района Владимирской области при боевых действиях на СВО погиб сын. После его смерти от государства пожилая женщина получила почти 11 млн рублей, но деньги тут же украли мошенники. Подробности — в материале .У Вас фальшивые 11 млн рублейПреступники использовали стандартную схему, чтобы обмануть пенсионерку. Ей позвонили с неизвестного номера, собеседницей якобы оказалась сотрудница «Центробанка» из Москвы. Девушка сообщила пенсионерке шокирующую новость: мошенники получили доступ к банковским счетам женщины и пытаются украсть с них деньги.Для большей убедительности через некоторое время владимирке позвонил уже «сотрудник правоохранительных оганов» и подтвердил попытку кражи.«Позже злоумышленник убедил потерпевшую, что денежные средства, находящиеся на её банковском счёте фальшивые, и она обязана предоставить их на экспертизу, а взамен ей переведут на её банковский счёт настоящие денежные средства», — рассказали в прокуратуре Владимирской области.Перепуганная женщина тут же побежала в банк снимать деньги. Сотрудники финансовой организации заподозрили неладное, но пенсионерка убедила их, что на снятые наличные хочет купить квартиру.Обманули еще разЧтобы побыстрее забрать деньги, аферисты послали к пенсионерке курьера. Местная жительница передала злоумышленнику, а он ей документ, в котором было сказано о срочной процедуре экспертизы денег и уголовной ответственности за разглашение информации об этом.Фальшивым листочком женщине «связали руки»: она боялась обратиться в полицию из-за угрозы лишения свободы. Мошенникам испуг пенсионерки позволил наживиться на пострадавшей еще раз.Спустя время телефонные мошенники вновь позвонили пенсионерке, потерявшей сына, и убедили потерпевшую перевести ещё 2,2 миллиона рублей. В настоящий момент по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.