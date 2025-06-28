Об этом рассказали в региональном правительстве.

Во Владимирской области планируют внедрить новую систему оплаты труда учителей. Об этом 27 июня сообщили в региональном правительстве.Необходимо отработать механизм, который будут массово применять с 2027 года. Он должен выравнять заработок специалистов вне зависимости от региональной привязки. Сейчас многие педагоги уезжают работать в другие области, где их труд оплачивается выше.Специалисты проводят моделирование и апробацию системы, разрабатывают оптимальный вариант с учетом всех категорий работников.На данный момент во Владимирской области средняя зарплата педагога составляет 65 545 рублей.Ранее в регионе снизилось число жителей, .