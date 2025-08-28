Соответствующий указ подписан 28 августа и вступил в силу немедленно.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев назначил временно исполняющим обязанности главы города Владимира заместителя мэра Владимира Гарёва. Соответствующий указ подписан 28 августа и вступил в силу немедленно.Гарёв будет исполнять обязанности до выборов нового мэра и его вступления в должность.Ранее Октябрьский районный суд Владимира принял решение заключить мэра города Дмитрия Наумова под стражу сроком на один месяц и 29 дней.