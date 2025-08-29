Стоимость поездки снизится на 8 рублей при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон.

С 1 сентября по 31 декабря этого года жители Владимира смогут сэкономить на проезде в общественном транспорте. Стоимость поездки снизится на 8 рублей при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон.Чтобы воспользоваться скидкой, владельцам телефонов на базе Android необходимо добавить свою карту «Мир» в платежный сервис Mir Pay. При оплате достаточно поднести смартфон к терминалу в автобусе или троллейбусе. Скидка действует на каждую поездку.Отмечается, что акция распространяется только на карты «Мир», привязанные к смартфону с функцией NFC. Пластиковые карты «Мир» в акции не участвуют.