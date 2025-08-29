После проверки прокурор потребовал через суд возместить пациентам денежные средства.

Прокуратура Кольчугинского района подала в суд иски в интересах троих местных жителей, которым не предоставили положенные по закону льготные лекарства.Заявители, страдающие серьезными заболеваниями, были вынуждены покупать жизненно важные препараты за свой счет, потратив на это более 170 тысяч рублей.После проверки прокурор потребовал через суд возместить пациентам денежные средства и компенсировать моральный вред. Восстановление прав граждан находится на контроле надзорного ведомства.