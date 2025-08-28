Мужчину обвиняют по двум статьям УК.

Прокуратура Владимирской области направила в суд дело о вандализме и осквернении символов воинской славы России.23-летний житель Коврова ночью 11 мая в состоянии алкогольного опьянения ударил по «Звезде Победы» в сквере на улице Комсомольской, повредив инсталляцию. Позже он разгромил остановку общественного транспорта, выбив панель и прыгая на ней.Мужчину обвиняют по двум статьям УК: осквернение символов воинской славы и вандализм. Дело передано в Ковровский горсуд.