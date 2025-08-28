С 2023 по 2025 год она за деньги регистрировала граждан РФ и иностранцев в своём доме.

Меленковский районный суд вынес приговор жительнице Московской области, признанной виновной в фиктивной постановке на миграционный учёт. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.С 2023 по 2025 год она за деньги регистрировала граждан РФ и иностранцев в своём доме в деревне Меленковского района, Владимирской области, зная, что они там жить не будут.Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил штраф в размере 110 000 рублей. Приговор ещё не вступил в силу.