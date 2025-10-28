Несмотря на доводы адвоката, облсуд отменил решение Судогодского райсуда, которое ранее смягчило наказание для Баязитовой.

Владимирский областной суд 28 октября рассмотрел апелляцию судогодского прокурора по делу журналистки Александры Баязитовой. Защитник Баязитовой просил суд не удовлетворять жалобу, указывая на то, что журналистка уже провела около года в колонии, и до освобождения осталось всего восемь месяцев. Об этомОднако, несмотря на доводы адвоката, облсуд отменил решение Судогодского райсуда, которое ранее смягчило наказание для Баязитовой. Это значит, что журналистка продолжит отбывать реальный срок в колонии, без замены на исправительные работы.Отметим, что журналистка отбывает наказание за вымогательство у топ-менеджера крупного банка. Напомним, ранее мы писали, что