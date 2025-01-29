Двоих подростков 14 и 15 лет отправили под домашний арест за недавний вопиющий случай с избиением пожилого человека. Напомним, 24 января в Гусь-Хрустальном компания несовершеннолетних, которая

Двоих подростков 14 и 15 лет отправили под домашний арест за недавний вопиющий случай с избиением пожилого человека. Напомним, 24 января в Гусь-Хрустальном компания несовершеннолетних, которая отмечала до этого день рождения, пришла к торговому центру «Круиз». Как рассказал «Шестому каналу» собственный источник, зачинщиком избиения был 15-летний подросток. На входе компания заметила пенсионера. Пожилой мужчина приехал