В Муроме на складе одного из предприятий случился крупный пожар. Причиной послужило падение БПЛА, сообщил губернатор Владимирской области в соцсетях сегодня, 30 апреля, рано утром. Как

В Муроме на складе одного из предприятий случился крупный пожар. Причиной послужило падение БПЛА, сообщил губернатор Владимирской области в соцсетях сегодня, 30 апреля, рано утром. Как рассказал Александр Авдеев, ночью был зафиксирован прилет нескольких БПЛА, их подавили силами радиоэлектронной борьбы. В минобороны России сообщают о трех дронах над Владимирской областью. Один из беспилотников как раз