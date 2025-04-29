Среди обвиняемых — 34-летний житель Владимира и трое граждан Центральной Азии.

Во Владимирской области преступная группа из восьми человек, включая граждан из центральноазиатских республик и местных жителей, незаконно зарегистрировала свыше 1000 мигрантов. Участники группы подделывали документы и фиктивно прописывали иностранцев у себя дома, получая за это 1000 рублей с каждого.Как сообщает Следственный комитет области, среди обвиняемых — 34-летний житель Владимира и трое граждан Центральной Азии.На данный момент членам группы предъявлены обвинения, и меры пресечения уже избраны: руководитель и трое мужчин заключены под стражу. Следственные действия продолжаются для сбора доказательств и установления обстоятельств, способствовавших преступной деятельности.Преступная деятельность фигурантов была пресечена следователями СК во взаимодействии с сотрудниками ГУУР МВД России, а также региональных УФСБ и УМВД.