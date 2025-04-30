97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Лоскутова поздравили с приближающимся Днем Победы. Мэр Владимира Дмитрий Наумов рассказал в своих соцсетях, как прошло это небольшое

97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Лоскутова поздравили с приближающимся Днем Победы. Мэр Владимира Дмитрий Наумов рассказал в своих соцсетях, как прошло это небольшое мероприятие. Ветеран живет на улице Безыменского. 29 апреля во дворе дома Алексея Лоскутова прошел мини-концерт, который устроил детский коллектив. Ребята спели «Катюшу». А депутат Совета народных депутатов Дмитрий Чижов и глава