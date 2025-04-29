В день своего рождения она загадала мечту выиграть миллион

Юрист из Александрова Владимирской области Светлана Веселкина выиграла в лотерею 5,9 миллиона рублей. Об этом стало известно во вторник, 29 апреля, от пресс-службы «Столото». Светлана работала в сфере недвижимости во Владимирской области и сама заинтересовалась лотереей после того, как клиентка выиграла 13 миллионов рублей.В день своего рождения, 5 ноября, она загадала мечту выиграть миллион, а спустя три недели проверила результаты розыгрыша и обнаружила свой выигрыш. Светлана планирует использовать деньги для частичного погашения ипотеки на квартиру дочери и обновления автомобиля. Также она ждет появления внука или внучки.Женщина поделилась своим способом привлечения удачи: коллекция лягушек, которую она разместила на рабочем месте и дома. Каждый день она обращается к ним с просьбой о выигрыше, что, возможно, и помогло ей стать обладательницей крупного приза.