Запуск пассажирского движения по Крымскому мосту принес России кучу неприятностей. Такое заявление сделал постоянный представитель украинского президента на полуострове (приемная находится в Киеве) Борис Бабин.

Запуск пассажирского движения по Крымскому мосту принес России кучунеприятностей. Такое заявление сделал постоянный представитель украинскогопрезидента на полуострове (приемная находится в Киеве) Борис Бабин.В доказательство своих слов украинский чиновник озвучилнесколько тезисов. По его словам, Крымский мост нарушил судоходство в акваторииАзовского моря, что негативно сказывается на экономике региона. Кроме того,заявил Бабин, любая авария с торговым судном, идущим по Керченскому проливу,может привести к "необратимым последствиям" для путепровода.Проверки украинских судов российскими пограничниками,которые начались после задержания пограничниками Незалежной рыболовного судна"Норд", ведут к уничтожению украинского торгового судоходства ибольшим убыткам для портов Мариуполя и Бердянска. По словам представителяпрезидента Петра Порошенко, российские пограничники якобы проверяют судаНезалежной "с нарушением всех норм международного права". "Реальнаяцель строительства этого моста понятна: это объект для обеспечения военнойгруппировки в Крыму всем необходимым не через море", – цитирует чиновникаукраинское издание "Обозреватель".При этом Бабин утверждает, что "Крымский мост" -это пропагандистское название, а открытие движения по нему почти не оказаловлияния на туристический поток на полуостров. Чиновник добавил, что Киевразработал план по борьбе с "российской агрессией" в Крыму, и уже вскором времени, предположительно, в июне, документ будет утвержден и обнародован.Напомним, президент России Владимир Путин 15 мая открылКрымский мост для пассажирского движения. Первым по долгожданному путепроводупроехал глава государства за рулем КамАЗа. Также он пообщался со строителями ивсеми, кто участвовал в реализации проекта.Длина моста составила 19 километров, что делает его самымдлинным объектом подобного рода в Европе. В настоящее время строителипродолжают трудиться над железнодорожной частью моста. Ее открытие намечаетсяна конец следующего года.На открытие моста крайне нервозно отреагировали на Западе.Были и те, кто призвал бомбить путепровод. Журналист влиятельного американскогоиздания The Washington Examiner Том Роган предложил Киеву подвергнуть Крымскиймост воздушной атаке и уничтожить один из его участков.