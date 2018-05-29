Запуск пассажирского движения по Крымскому мосту принес России кучу
неприятностей. Такое заявление сделал постоянный представитель украинского
президента на полуострове (приемная находится в Киеве) Борис Бабин.
Запуск пассажирского движения по Крымскому мосту принес России кучу
неприятностей. Такое заявление сделал постоянный представитель украинского
президента на полуострове (приемная находится в Киеве) Борис Бабин.
В доказательство своих слов украинский чиновник озвучил
несколько тезисов. По его словам, Крымский мост нарушил судоходство в акватории
Азовского моря, что негативно сказывается на экономике региона. Кроме того,
заявил Бабин, любая авария с торговым судном, идущим по Керченскому проливу,
может привести к "необратимым последствиям" для путепровода.
Проверки украинских судов российскими пограничниками,
которые начались после задержания пограничниками Незалежной рыболовного судна
"Норд", ведут к уничтожению украинского торгового судоходства и
большим убыткам для портов Мариуполя и Бердянска. По словам представителя
президента Петра Порошенко, российские пограничники якобы проверяют суда
Незалежной "с нарушением всех норм международного права". "Реальная
цель строительства этого моста понятна: это объект для обеспечения военной
группировки в Крыму всем необходимым не через море", – цитирует чиновника
украинское издание "Обозреватель".
При этом Бабин утверждает, что "Крымский мост" -
это пропагандистское название, а открытие движения по нему почти не оказало
влияния на туристический поток на полуостров. Чиновник добавил, что Киев
разработал план по борьбе с "российской агрессией" в Крыму, и уже в
скором времени, предположительно, в июне, документ будет утвержден и обнародован.
Напомним, президент России Владимир Путин 15 мая открыл
Крымский мост для пассажирского движения. Первым по долгожданному путепроводу
проехал глава государства за рулем КамАЗа. Также он пообщался со строителями и
всеми, кто участвовал в реализации проекта.
Длина моста составила 19 километров, что делает его самым
длинным объектом подобного рода в Европе. В настоящее время строители
продолжают трудиться над железнодорожной частью моста. Ее открытие намечается
на конец следующего года.
На открытие моста крайне нервозно отреагировали на Западе.
Были и те, кто призвал бомбить путепровод. Журналист влиятельного американского
издания The Washington Examiner Том Роган предложил Киеву подвергнуть Крымский
мост воздушной атаке и уничтожить один из его участков.