Проект отправлен на конкурс Минстроя «Малые города и исторические поселения».

В городе Петушки Владимирской области Советская площадь будет переименована в площадь Мира. В рамках масштабного благоустройства здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, обновлённые зелёные зоны и единая мемориальная территория.Изюминкой станет арт-объект «Земной шар». Проект отправлен на конкурс Минстроя «Малые города и исторические поселения». Жители надеются на победу, чтобы преобразить общественное пространство.Напомним, ранее мы писали, что