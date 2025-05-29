Во Владимире в начале лета стартуют плановые отключения горячей воды. С 2 июня по 8 июля теплоэнергетики проведут профилактические работы, из-за чего вода будет временно отсутствовать в

Во Владимире в начале лета стартуют плановые отключения горячей воды. С 2 июня по 8 июля теплоэнергетики проведут профилактические работы, из-за чего вода будет временно отсутствовать в сотнях домов. График отключений опубликовала компания «Т Плюс». Отключения затронут почти все районы города — от улицы Лермонтова и Северного проезда до Добросельской и Юбилейной. В списке —