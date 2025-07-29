Фестиваль состоится 9 августа.

9 августа Владимир станет ареной для демонстрации силы и богатырского духа! В Центральном парке города состоится традиционный фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств под названием «Богатырская битва».В программе мероприятия – зрелищные турниры по киле, арм- и мас-рестлингу, гиревому спорту, а также захватывающее шоу рекордов и энергичная анимация для зрителей.Кульминацией «Богатырской битвы» станут выступления лучших российских спортсменов по силовому экстриму. Зрителей ждут невероятные испытания: метание кег, подъем бревна, кулачные бои стенка на стенку, прогулка фермера и, конечно, знаменитый трак-пул – богатыри будут соревноваться в перетягивании многотонного трактора!Фестиваль «Богатырская битва» пройдет в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника и обещает стать ярким и запоминающимся событием для всех любителей спорта и народных традиций.