Аномально теплый январь делает зимнюю рыбалку опасным увлечением. Ледяной покров ослабляется – легко можно провалиться и утонуть. Профилактические мероприятия проводят сотрудники МЧС.

Аномально теплый январь делает зимнюю рыбалку опасным увлечением. Ледяной покров ослабляется – легко можно провалиться и утонуть. Профилактические мероприятия проводят сотрудники МЧС. Вместе с полицией и сотрудниками местных администраций спасатели патрулируют водоемы. Сегодня такой рейд провели в Суздальском районе. На пруду возле села Нового поймали одного нарушителя. В тревожном ведомстве сообщают, что за этот осенне-зимний