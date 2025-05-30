Прокуратура выявила почти 2 тысячи нарушений в 2024 году и начале 2025 года.

Несмотря на заявления об улучшении ситуации, система льготного лекарственного обеспечения во Владимирской области продолжает сталкиваться с серьезными проблемами. Прокуратура выявила почти 2 тысячи нарушений в 2024 году и начале 2025 года, связанных с необеспечением граждан положенными препаратами.По данным прокуратуры, нарушения происходят на всех этапах, от формирования списка льготников до выдачи лекарств в аптеках. Проблемы связаны с ненадлежащей организацией работы в учреждениях здравоохранения, региональном Минздраве и «Центре закупок». Отмечаются просчеты при определении потребности в лекарствах, несвоевременные закупки и отсутствие мониторинга наличия препаратов на складах.С 2023 года в суды направлено более 500 исков о возмещении гражданам расходов на лекарства на сумму свыше 16 миллионов рублей.