Эксперты связывают распространение шакалов за пределы их исторического ареала с глобальным потеплением.

В Госохотинспекции Владимирской области сообщили о сенсационной находке: в Ковровском и Меленковском районах живут шакалы. Ранее в центральной части Нечерноземья России этот вид не встречался.Эксперты связывают распространение шакалов за пределы их исторического ареала с глобальным потеплением. Сейчас наблюдается активная экспансия этого вида в Центральной, Восточной и Северной Европе, а также в различных регионах России, включая Воронежскую, Тамбовскую, Московскую, Псковскую, Ленинградскую, Тверскую, Вологодскую и Архангельскую области.В связи с этим, специалисты ФГБУ «ФНИЦ Охота» подчеркивают необходимость изучения и мониторинга распространения шакала для своевременного реагирования на возможные последствия для местных популяций и экосистем.