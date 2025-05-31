Мероприятия организованы для снижения числа ДТП.

В субботу, 31 мая, во Владимире сотрудники Госавтоинспекции организовали рейд. Мероприятие необходимо для снижения аварийности на дорогах и тяжести последствий ДТП. Об этом рассказали в УМВД России по Владимирской области.Рейды проводят сотрудники специализированной роты ДПС региональной Госавтоинспекции. В ведомстве подчеркивают, что вождение в состоянии алкогольного опьянения представляет опасть для окружающих, не позволяя контролировать ситуацию на дороге.Однако довольно часто в ДТП попадают и . Во Владимирской области в мае вдвое выросло число ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта: 16 аварий, 19 пострадавших.