Пункты заработают с 1 июля.

С 1 июля во Владимирской области заработают 17 специализированных пунктов проката, призванных поддержать семьи с детьми в возрасте до трех лет. Здесь можно будет бесплатно получить необходимые вещи для ухода за малышами.Эта инициатива является частью регионального проекта «Многодетная семья», который реализуется в рамках национального проекта «Семья». В ассортименте пунктов проката будут доступны разнообразные предметы, включая коляски (в том числе для двойняшек), кроватки, манежи, пеленальные столики, автокресла, радионяни, электронные весы и многое другое.В правительстве Владимирской области , что каждая семья сможет взять до трех предметов на одного ребенка. Договор на прокат заключается на один год, с возможностью продления при необходимости путем заключения дополнительного соглашения.Ранее стало известно, что Владимирская область в тройку регионов ЦФО по числу многодетных семей.