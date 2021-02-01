Академик РАН Виталий Зверев сообщил, что в России пока не сформировался коллективный иммунитет. А это значит, что риск усложнения ситуации с COVID-19 остается.

Академик РАН Виталий Зверев сообщил, что в России пока не сформировался коллективный иммунитет. А это значит, что риск усложнения ситуации с COVID-19 остается.В последние недели в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост инфицированных постепенно снижается. Однако эпидобстановка может ухудшиться этой весной.Иммунолог не исключил, что на Россию может обрушиться третья волна COVID-19. "Можно еще ожидать и увеличения заболеваемости. Опасность сохраняется", – приводит слова Зверева агентство "Интерфакс".Вирусолог добавил, что инфекция пока не приобрела сезонный характер. У COVID-19 пока нет весенне-осеннего подъема и спада. Зверев выразил надежду, что новую вспышку коронавируса удастся избежать благодаря своевременной вакцинации.За прошедшие сутки количество заболевших в России . Выздоровели и покинули больницы 3,3 миллиона граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 73 тысячи человек.Массовая вакцинация началась в стране с 18 января. Привиться от COVID-19 теперь может любой желающий. В Минздраве ожидают, что к концу года вакцинацию пройдет около 60% населения России.Власти также просят граждан не забывать об элементарных правилах защиты от коронавируса. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.