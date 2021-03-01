Теперь музеи 33 региона могут посещать организованные экскурсионные группы до 30 человек. Об этом сообщили в обладминистрации. Соответствующие изменения были внесены в Указ “О введении

Теперь музеи 33 региона могут посещать организованные экскурсионные группы до 30 человек. Об этом сообщили в обладминистрации. Соответствующие изменения были внесены в Указ “О введении режима повышенной готовности”. Сообщается, что музеи и выставки области могут посещать организованные экскурсионные группы до 30 человек, если они приехали на одном транспорте или учатся совместно. При этом состав сборной