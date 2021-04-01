После приземления в аэропорту Дубаи полиция Объединенных арабских эмиратов задержала российского предпринимателя Олега Шкиля. Бизнесмена обвиняют в организации заказных убийств, ..

После приземления в аэропорту Дубаи полиция Объединенных арабских эмиратов задержала российского предпринимателя Олега Шкиля. Бизнесмена обвиняют в организации заказных убийств, передает "". За это мужчину разыскивают в Литве. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.