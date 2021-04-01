После приземления в аэропорту Дубаи полиция Объединенных арабских эмиратов задержала российского предпринимателя Олега Шкиля. Бизнесмена обвиняют в организации заказных убийств, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/01-04-2021-biznesmena-iz-rossii-obvinili-v-zakaznyx-ubijstvax.html" target="_blank">Бизнесмена из России обвинили в заказных убийствах</a> - После приземления в аэропорту Дубаи полиция Объединенных арабских эмиратов задержала российского предпринимателя Олега Шкиля. Бизнесмена обвиняют в организации заказных убийств, ..
[url=https://33live.ru/novosti/01-04-2021-biznesmena-iz-rossii-obvinili-v-zakaznyx-ubijstvax.html]Бизнесмена из России обвинили в заказных убийствах[/url] - После приземления в аэропорту Дубаи полиция Объединенных арабских эмиратов задержала российского предпринимателя Олега Шкиля. Бизнесмена обвиняют в организации заказных убийств, ..