Жители 30 поселков и деревень Владимирской области могут оказаться отрезанными от внешнего мира. В этом году из-за обилия осадков в зимний период, река Клязьма может подняться на уровень

Жители 30 поселков и деревень Владимирской области могут оказаться отрезанными от внешнего мира. В этом году из-за обилия осадков в зимний период, река Клязьма может подняться на уровень близкий к критической отметке. И затопить поселковые дороги, ведущие к крупным населенным пунктам. Тогда у жителей не будет доступа ни к больницам, ни к магазинам. Они могут