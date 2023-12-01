Программа Всероссийского общества охраны природы и Издательского дома «Аргументы и Факты» «Уникальные водоемы России» отмечена специальным призом премии «Экология – дело каждого».

Программа Всероссийского общества охраны природы и Издательского дома «Аргументы и Факты» «Уникальные водоемы России» специальным призом премии .Премия учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Совместный проект «АиФ» и Всероссийского общества охраны природы поддержали ГК «Росатом» и ПАО ГМК «Норильский никель».