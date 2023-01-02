Во Владимирской области ожидаются морозы до -21°C. Погода в праздничные дни готовит владимирцам...

Во Владимирской области ожидаются морозы до -21°C.Погода в праздничные дни готовит владимирцам сюрприз! От мягких и комфортных температур она «прыгнет» в трескучие рождественские морозы.2, 3 и 4-го января во Владимирской области температура днём будет держаться в районе плюсовых значений: от +1 до +3 °C, а вот с 5-го января станет резко понижаться.Синоптики прогнозируют, что уже в четверг жителям нашего региона нужно будет настроиться на -7°C, в пятницу (6-го января) на -17°C, а в субботу (7-го января) на -21°C.Рождество обещает быть по-настоящему морозным!Фото: pxfuel.com