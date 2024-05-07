Батареи потеплеют в объектах социальной сферы Владимира со среды, 8 мая. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов в своих соцсетях. Такое решение было принято в связи с устойчивыми холодами.

Батареи потеплеют в объектах социальной сферы Владимира со среды, 8 мая. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов в своих соцсетях. Такое решение было принято в связи с устойчивыми холодами. Несколько раз в МЧС даже предупреждали о заморозках. Согласно прогнозам синоптиков, 20-тиградусная жара вернется только в 20-х числах мая. Что же касается жилых квартирных домов?