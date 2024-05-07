Старинный купеческий особняк на Дворянской во Владимире будет подсвечен. Речь идет об этом здании в центре города. Сейчас там ведутся реставрационные работы. Их проводит владимирская фирма

Старинный купеческий особняк на Дворянской во Владимире будет подсвечен. Речь идет об этом здании в центре города. Сейчас там ведутся реставрационные работы. Их проводит владимирская фирма «Наследие». Которая в свою очередь входит в столичную группу компаний Агентства реновации архитектурного наследия «Интеллект». Реставраторы поделились с 6 каналом компьютерной визуализацией этого здания после завершения всех работ. Судя