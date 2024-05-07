Владимирцев приглашают принять участие в ежегодной акции Окна Победы Мы помним. Мы гордимся....

Владимирцев приглашают принять участие в ежегодной акции "Окна Победы"Мы помним. Мы гордимся. Движение Первых приглашает владимирцев принять участие в ежегодной акции "Окна Победы".Для этого нужно разместить на окне своего дома, школы, колледжа, общественной организации фотографии, надписи, рисунки и наклейки, посвященные Дню Победы, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.На сайте окнапобеды.будьвдвижении.рф можно скачать более 30 трафаретов. На них изображены символы Победы: георгиевская ленточка, памятники "Родина-мать зовет" и "Алёша", голуби, гвоздики.Для участия в акции необходимо украсить изображением окно, сфотографировать его или снять на видео, а после - опубликовать в соцсетях с хештегом #ОкнаПобеды.- Мы надеемся, что наши украшенные окна станут символом памяти о великом подвиге наших дедов и прадедов. Мы хотим передать всем, кто их увидит, что мы помним. Чтим. И благодарим за Победу.