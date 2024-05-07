Во Владимирской области хотят ввести новые ограничения на продажу алкоголя. Закон коснётся так называемых «наливаек», которые находятся в многоквартирных домах или рядом с ними. На такие

Во Владимирской области хотят ввести новые ограничения на продажу алкоголя. Закон коснётся так называемых «наливаек», которые находятся в многоквартирных домах или рядом с ними. На такие зачастую шумные заведения власти давно получают жалобы от жителей. Новый законопроект был подготовлен Министерством предпринимательства и туризма региона. Возможность внести дополнительные запреты на розничную продажу спиртного региональные власти получили