Об этом сообщается в Информационном центре регионального надзорного ведомства.

В Кольчугинском районе пытались незаконно построить торговый центр. Об этом сообщается в Информационном центре регионального надзорного ведомства.Так, в деревне Литвиново около реки Пекша рабочие уже успели заложить фундамент и обустроить металлические конструкции, но прокуроры вовремя обратили на это внимание, ведь разрешения на строительство никто не выдавал. А сама стройка протекала в границах охранной зоны ЛЭП.Глава муниципалитета потребовал прекратить работы. Результаты проверки уже направлены в Инспекцию госстройнадзора. Виновные будут привлечены к административной ответственности.