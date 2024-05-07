Владимирские студенты примут участие в Российской студвесне В конце мая в Саратове стартует...

Владимирские студенты примут участие в "Российской студвесне"В конце мая в Саратове стартует "Российская студвесна". В этом году она приурочена к 90-летию первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Право участвовать в ней получили и владимирские студенты - победители регионального фестиваля. О лучших номерах - Федор Лалакин.Талантливые студенты и их лучшие номера. Областная студенческая весна собрала на своей сцене самых творческих ребят из ВУЗов со всей области. Неважно какая специальность- техническая или гуманитарная, студвесна, это возможность проявить себя перед большой аудиторией.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Самое главное, что студенческая весна это еще площадка, где можно увидеть интересных творческих людей и пригласить их в большие региональные проекты. Иногда за ними подглядывают и приглашенные продюсеры, которые работают в жюри и для некоторых совсем может измениться их жизнь.Ребята демонстрировали свои танцевальные, театральные и юмористические навыки. К этим нескольким минутам выступления они шли не один месяц. Постоянные репетиции, подготовка костюмов и сценария- и всё это нужно совмещать с учебой.Диана Юхимчук, студентка ВлГУ:- Настрой боевой, потому что, как я уже повторюсь, у нас были усердные репетиции, команда очень сильно старалась хорошо проявить себя на сцене и мы очень рады, что сможем показать себя, и сможем показать крутой танец и номер.Масштаб номеров растет с каждым годом. В жюри - профессионалы сценического дела: актеры, певцы, заслуженные деятели культуры. Оценивали сразу по несколько критериям: артистизм, музыкальность, костюмы, зрелищность. На протяжении всего концерта ребят постоянно поддерживали зрители. Некоторые специально пришли чтобы поболеть за свои вузыМария Ильева:- Студвесна это такое очень веселое эмоциональное мероприятие. Я, конечно же, болею за свой любимый Владимирский гос. университет. Желаю ребятам, командам, которые сегодня покажут свои лучшие номера, победы, конечно же и энергии. Чтобы они смогли передать все чувства, все посылы, которые они заложили в свои номера до нас до зрителей, чтобы они смогли довести.В честной борьбе первое место заняла команда РАНХиГС, на втором месте ВлГУ, а третьими стали студенты Ковровской технической академии имени ДягтереваФедор Лалакин, Андрей Беляков "Вести-Владимир"