Во Владимире начался большой дорожный ремонт В пресс-службе администрации Владимира сообщили о...

Во Владимире начался большой дорожный ремонтВ пресс-службе администрации Владимира сообщили о начале большого дорожного ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».В 2024 году в столице региона планируется капитально отремонтировать 9 крупных дорожных объектов протяженностью более 9 км:- Участок автомобильной дороги Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово;- Участок автомобильной дороги по ул. Луневской;- Автомобильную дорогу по ул. Элеваторной;- Участок автомобильной дороги «Ладога-Лунево»;- Участок автомобильной дороги по пр-ту Ленина;- Автомобильная дорога по ул. Энергетиков в микрорайоне Энергетик;- Участок автомобильной дороги по ул. Добросельской (от д. 121 по ул. Большая Нижегородская до ул. Погодина);- Участок автомобильной дороги по ул. Большой Нижегородской (от ул. Добросельская до д. 81 по ул. Большая Нижегородская (ВХЗ));- Участок автомобильной дороги по ул. Горького (от д. 36 до д. 87);К капитальному ремонту участка автомобильной дороги Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово приступило ООО «Дор-Тех». Стоимость работ по контракту составляет 10,5 миллионов рублей. Дорожники уже завершили работы по фрезерованию и устройству выравнивающего слоя и начали укладку верхнего слоя асфальта.Кроме того, ремонтные работы начались на ул. Горького. Их выполняет ООО «СК «Трасса». Стоимость работ по контракту составляет 58,6 миллионов рублей. Там уже завершены работы по фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.Согласно контрактам, ремонтные работы планируется завершить в летний период.Фото: пресс-служба администрации Владимира