Об этом заявил сам Игорь Пасынков в социальных сетях.

Бывший директор лицея-интерната №1 во Владимире будет судиться с мэрией города. Об этом заявил сам Игорь Пасынков в социальных сетях.Так, в исковом заявлении, что он опубликовал, экс-директор требует, чтобы его восстановили в должности образовательного центра, на сайте Суздальского городского суда уже появился зарегистрированный иск, материалы переданы судье Татьяне Сачук, даты заседания пока не определены.Уволили Игоря Пасынкова 19 апреля в связи с реформой образовательного учреждения – вскоре на месте лицея-интерната появится первый в городе образовательный центр для одаренных детей с высокими образовательными запросами, которым требуются особые условия обучения. Сейчас он хочет вновь работать на прежней должности, взыскать сумму среднего заработка и компенсацию морального вреда.