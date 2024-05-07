Об этом рассказали сотрудники пресс-службы прокуратуры Владимирской области.

В Муроме за глупую шутку мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы прокуратуры Владимирской области.Установлено, что в октябре того года мужчина, будучи пьяным, зашёл в приложение мобильного оператора, чтобы проверить счёт, но тому пришло уведомление от чат-бота. Долго не думая, шутник написал роботу, что у офиса оператора заложена бомба. На место сразу же выехали оперативные службы и ничего не обнаружили.Мужчина испугался и разбил свой мобильный телефон, но это его не спасло. Приговор суда лаконичен – штраф, который обвиняемый уже оплатил, пусть приговор в законную силу и не вступил.