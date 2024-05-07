В преддверии Дня Победы владимирским ветеранам устроили концертные программы
Глава города...
В преддверии Дня Победы владимирским ветеранам устроили концертные программы
Глава города Владимира в своем телеграм-канале «Дмитрий Наумов. Официально» поделился кадрами первых концертных программ в преддверии Дня Победы, которые традиционно проводятся во дворах домов участников и ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и узников фашистских концлагерей.
Во Фрунзенском районе артисты муниципальных домов культуры пели песни, танцевали и дарили теплые поздравления. Также начались и адресные поздравления.
«Сотрудники районных администраций вместе с депутатами Законодательного собрания, горсовета и школьниками передают подарки и теплые слова поздравления с наступающим праздником Победы», - сообщил Дмитрий Наумов.
Фото: телеграм-канал «Дмитрий Наумов. Официально»