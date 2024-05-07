В преддверии Дня Победы владимирским ветеранам устроили концертные программы Глава города...

В преддверии Дня Победы владимирским ветеранам устроили концертные программыГлава города Владимира в своем телеграм-канале «Дмитрий Наумов. Официально» поделился кадрами первых концертных программ в преддверии Дня Победы, которые традиционно проводятся во дворах домов участников и ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и узников фашистских концлагерей.Во Фрунзенском районе артисты муниципальных домов культуры пели песни, танцевали и дарили теплые поздравления. Также начались и адресные поздравления.«Сотрудники районных администраций вместе с депутатами Законодательного собрания, горсовета и школьниками передают подарки и теплые слова поздравления с наступающим праздником Победы», - сообщил Дмитрий Наумов.Фото: телеграм-канал «Дмитрий Наумов. Официально»