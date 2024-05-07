Близится День Победы. Во Владимире пройдут праздничные мероприятия у площади Победы, в связи с чем будет ограничен проезд для всех видов транспорта 9 мая с 8:00 до 12:00 по проспекту Ленина от

Близится День Победы. Во Владимире пройдут праздничные мероприятия у площади Победы, в связи с чем будет ограничен проезд для всех видов транспорта 9 мая с 8:00 до 12:00 по проспекту Ленина от поворота на Чапаева до Диктора Левитана. Авто смогут объехать по улицам Разина, Белякова, Мира, Горького. Кроме того, на это же время изменят автобусные