«Проклятье весеннего обострения». Под таким названием стартовал первый этап областного чемпионата по трофи-рейдам и первый этап кубка внедорожного клуба «Планета 4х4». Соревнования

«Проклятье весеннего обострения». Под таким названием стартовал первый этап областного чемпионата по трофи-рейдам и первый этап кубка внедорожного клуба «Планета 4х4». Соревнования проходили в Киржачском районе. Квадрат гонки составил около 70 километров. Любители бездорожья соревновались в шести категориях. Три из них любительские: «квадроцикл», «полироль» и «туризм». Виктор Москалев, соорганизатор соревнований, руководитель клуба “Планета 4х4” В