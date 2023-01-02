Во Владимирской области жители уже не смогут воспользоваться 30-процентной скидкой на оплату...

Во Владимирской области жители уже не смогут воспользоваться 30-процентной скидкой на оплату госпошлин через «Госуслуги». Об этом сообщает «ТАСС».Дело в том, что с 1 января 2023 года отменилась скидка в размере 30% на оплату госпошлин через «Госуслуги» по всей России. Напомним, что "дисконт" ввели в 2017 году. Скидка действовала при оплате услуг на портале.Свернуть программу планировали в 2019 году, но в итоге "дисконт" продлили до 31-го декабря 2022 года. Отметим, что при оплате загранпаспорта нового образца скидка была существенная. С нового года эта привилегия, увы, отменяется. Правда, остаётся возможность оплатить автомобильные штрафы со скидкой 50%. Это пока в наступившем 2023-м году отменять не планируют.Фото: pxfuel.com