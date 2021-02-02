В Муроме двое мужчин решили разжиться бензином весьма необычным образом. Они слили топливо с автомобиля скорой медицинской помощи. И ничем хорошим для них это не кончилось. Подозрительных

В Муроме двое мужчин решили разжиться бензином весьма необычным образом. Они слили топливо с автомобиля скорой медицинской помощи. И ничем хорошим для них это не кончилось. Подозрительных молодых людей заметили во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. При виде росгвардейцев неизвестные заметно занервничали. Подойдя ближе, правоохранители увидели в руках одного из них шланг для слива