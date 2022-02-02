Бывший начальник отделения почтовой связи Петушинского Почтамта обвиняется в присвоении пенсий. Экс-сотрудница Почты России предстанет перед судом. На экс-начальницу отделения почтовой

Бывший начальник отделения почтовой связи Петушинского Почтамта обвиняется в присвоении пенсий. Экс-сотрудница Почты России предстанет перед судом. На экс-начальницу отделения почтовой связи заведено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. По версии следствия, что с 20 апреля