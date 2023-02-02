Во Владимирской области произошла массовая авария с участием шести автомобилей
В центре Коврова...
Во Владимирской области произошла массовая авария с участием шести автомобилей
В центре Коврова произошла массовая авария.
По словам очевидцев, один из водителей замешкался на старте от светофора при повороте налево по стрелке, а другие автомобилисты, находившись сзади, начали движение. Таким образом машины, одна за другой врезались друг в друга. В общей сложности пострадало шесть автомобилей.
Не исключено, что водителю стало плохо, так как на место ДТП приезжала скорая помощь.
Окончательное заключение дадут инспекторы ГИБДД.
Фото pxfuel.com