Во Владимирской области произошла массовая авария с участием шести автомобилей В центре Коврова...

Во Владимирской области произошла массовая авария с участием шести автомобилейВ центре Коврова произошла массовая авария.По словам очевидцев, один из водителей замешкался на старте от светофора при повороте налево по стрелке, а другие автомобилисты, находившись сзади, начали движение. Таким образом машины, одна за другой врезались друг в друга. В общей сложности пострадало шесть автомобилей.Не исключено, что водителю стало плохо, так как на место ДТП приезжала скорая помощь.Окончательное заключение дадут инспекторы ГИБДД.Фото pxfuel.com