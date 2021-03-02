Вернулся в строй! На кольцевой маршрут №8 во Владимире вышел ретро-троллейбус.

Вернулся в строй! На кольцевой маршрут №8 во Владимире вышел ретро-троллейбус.Специалисты "Владимирпассажиртранс" решили восстановить машину ещё в прошлом году. Эта модель курсировала городские улицы в начале 90-х. Отсюда соответствующая троллейбусам того времени красно-белая расцветка. При этом внутри машину всё же осовременили: установили новые отделку, свет и антивандальные сиденья. Теперь у ретромобиля есть все шансы стать одной из туристических "фишек" Владимира.Владимир Сонин, главный инженер "Владимирпассажиртранса":- Более ранние модели было сложно найти и намного сложнее восстановить, поэтому остановились на "ЗиУ-9", модель завода имени Урицкого г.Энгельс. Очень массовая, но очень комфортная машина, надежная. Очень сложная работа, потому что пришлось искать ряд оригинальных запасных частей, которых, к сожалению, очень трудно сейчас найти. Хотелось бы, чтобы к нему отнеслись, как к младенцу новорожденному.Троллейбус - современный экологически чистый вид транспорта. Во Владимире троллейбусную систему открыли в 1952 году. Парк был рассчитан на 60 машин, сейчас там - 72 автомобиля. Каждый день в городе работают 6 троллейбусных маршрутов и один только по будним дням. Кстати, 8-ой основной троллейбусный маршрут города изначально соединял Содышку и химзавод. И только в 1968 году стал кольцевым. Всего же за историю существования депо пришлось закрыть 11 маршрутных линий, хотя многие из них пользовались спросом.Владимир Сонин, главный инженер "Владимирпассажиртранса":- Мы планировали развитие маршрутной сети или восстановление старых маршрутов, таких как 4-ый маршрут, он был очень востребован, 9-ка была востребована, 15-ый, 14-ый. Но, к сожалению, во-первых нехватка подвижного состава, а во-вторых нехватка людей. Парк в целом готов. Мы выпускаем машины абсолютно исправные. У нас проводятся все виды технических регламентов, и обслуживания, и ремонтов.