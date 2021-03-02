Подробности можно уточнить по номеру телефона: 8 (4922) 77-85-87.

Во Владимирской области до 30 апреля осуществляется приём документов для заключения договоров на целевое обучение в . Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в департаменте здравоохранения.Ходатайства руководителей медучреждений с гарантией трудоустройства выпускников принимаются в будни с 09:00 до 17:00 по адресу: улица Большая Московская, дом № 61. К ним необходимо приложить копию паспорта абитуриента.Целевое обучение предусмотрено в Ивановской государственной медицинской академии, Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде, Ярославском, Рязанском и Тверском медуниверситетах, а также в Первом Московском государственном медуниверситете имени И.М. Сеченова.Подробности можно уточнить по номеру телефона: 8 (4922) 77-85-87.