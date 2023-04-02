Во Владимирской области зарегистрированы первые укусы клещей. Во Владимирской области уже...

Во Владимирской области зарегистрированы первые укусы клещей.Во Владимирской области уже проснулись клещи. Один клещ был снят с ребёнка в городе Гусь-Хрустальный 25 марта, второй – с годовалого малыша во Владимире 28 марта, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора.Случаев заболевания во Владимирской области клещевым вирусным энцефалитом пока не выявлено. Но регион соседствует с потенциально опасными территориями.В прошлом году область оказалась одним из немногих регионов ЦФО, где не было выявлено ни одного зараженного энцефалитом клеща.По данным Роспотребнадзора, очаги клещевого энцефалита выявлены в Московской, Ивановской и Ярославской областях. В Костромской области обстановка намного хуже. Клещевым энцефалитом заражена вся территория.Клещи в лесах уже проснулись от резкого потепления, поэтому отправляясь в лес, нужно соблюдать все меры защиты.Фото pxfuel.com