При этом 31 298 пациентов с Covid-19 оправились от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 44 человека.

За сутки во Владимирской области от коронавируса умерли ещё четыре человека. Об этом 2 июня сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1200 летальных исходов.При этом 31 298 пациентов с Covid-19 оправились от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 44 человека.Напомним, что за минувшие сутки медики в области ещё 51 случай ковида.