Должность прокурора Селивановского района занял советник юстиции Владимир Викторович Кузьмин. Его назначили 25 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Владимир Кузьмин родился в 1983

Должность прокурора Селивановского района занял советник юстиции Владимир Викторович Кузьмин. Его назначили 25 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Владимир Кузьмин родился в 1983 году в городе Бикин Хабаровского края. В 2011 окончил юрфак при ВлГУ. Работал следователем, старшим следователем, начальником отдела УВД по Коврову и району, а также следователем, старшим следователем и следователем по особо